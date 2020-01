"Salvatorii lui Hagi trebuie salvati!" Mihai Mironica despre jucatorii care au facut spectacol la tineret: "Man si Coman sunt substantele halucinogene care-l ajuta pe Becali"

Doar o jumatate de an a trecut de la crucificarea lui Razvan Lucescu de catre Gica Hagi.

O jumatate de an de cand Gica Hagi si-a permis sa vorbeasca despre Lucescu cu o grosolanie cum rar intalnesti intre antrenori si despre care nimeni nu a avut curaj sa spuna ceva critic pentru ca “regele” te poate alunga din regatul asta numit fotbalul romanesc. Ca asta a facut Hagi si cu Lucescu, l-a trimis la “pistolarul lui”, adica la patronul lui Lucescu din acele vremuri cand inca mai era la PAOK. Si asta doar pentru ca Razvan Lucescu a declarat ceva de bun simt si anume ca nu crede ca acea generatie care a ajuns in semifinale la EURO de tineret poate fi “in bloc” salvatoarea Romaniei la seniori. Ca poate va fi un nucleu de 5-6 jucatori din acea generatie in jurul careia sa se coaguleze o noua nationala de seniori valoroasa. Iar regele, care-si datoreaza acest apelativ pentru ce a fost ca jucator si nicidecum ca antrenor, a tinut mortis la aceasta formula, “generatie” care ne salveaza, ne duce acolo unde n-am fost niciodata.

Jumatatea de an care a urmat, inclusiv ce se intampla in aceste zile, ne arata ca Razvan Lucescu a fost chiar indulgent, incurajator. Nu se intrezaresc nici macar cei 5-6 fotbalisti “de nucleu”. Pascanu, cel care lua FCSB peste picior, cel care-si punea in contract clauza de participare la Jocurile Olimpice, a ajuns nu la cea mai slaba echipa din Liga 1, ci la una dintre cele mai slabe echipe din ultimii ani din Liga 1. Si chiar și acolo doar datorita regulii disciminatorii, inexistenta in fotbalul dezvoltat, cea a cocolosirii unora pe criteriu de varsta. Baluta nu a aflat nici macar cum arata un meci de Premier League de pe banca rezervelor si a fost expulzat la penultima clasata din Olanda. Liderul Radu a fost scos din echipa cu cele mai multe goluri incasate in Serie A. Ianis este tinut pe bara cu toate vizitele de lucru in Belgia ale tatalui sau, Ivan este simbolul esecului lui Piturca la Craiova, Manea a ajuns sa se roage sa fie luat intr-un cantonament, Puscas inoata pe fundul fotbalului englez, Nedelcearu a fost asociat cu Cetatea Eterna, dar a ramas in frigul etern din Siberia. Iar Man si Coman sunt substantele halucinogene care-l ajuta pe Becali sa vada cum zeci de milioane de euro plutesc in jurul lui.

Razvan Lucescu a spus atunci un adevar de care ne ferim: pentru ca nu mai reusim sa avem performante cu nationala de seniori, cu echipele de club, ne-am agatat ca disperatii de paiul unei performante la tineret. Lumea seniorilor are insa cu totul alte rigori.

Romania a avut o nationala de tineret cu o performanta si mai mare, locul 3 la Mondial in ‘81. Balonul de Aur al acelei generatii, Romulus Gabor, a fost simbolul esecului, al inselarii asteptarilor. Din tot lotul, au razbit la nivel inalt doar doi jucatori: Gabi Balint, caruia totusi i-au trebuit apoi 9 ani ca sa ajunga titular la nationala, si Mircea Rednic. Ioan Andone era fraudulos in acel lot, i s-a falsificat varsta. Deci, nici vorba de “generatie salvatoare”, nici vorba macar de “nucleul de 5-6 jucatori in jurul caruia sa se construiasca o nationala puternica”.

Un succes la tineret nu reprezinta nicio garantie pentru ce urmeaza la seniori. Asta poate pentru ca marii jucatori nici nu prea joaca la tineret. Dobrin, Balaci, Hagi, Gica Popescu, Sabau, Lupu, Mutu, Chivu nu au mari performante la tineret pentru ca ei erau ocupati inca din adolescenta sa arate in lumea barbatilor cat de buni erau. Razvan Lucescu, cu o privire rece, analitica a spus un adevar obiectiv. Altul, care era preocupat de fiul lui si de milioanele care puteau fi luate pe marfa expusa la iarmaroc, a inceput sa tipe ca-i strica unul vadul. Insa, dincolo de negustorie, fotbalul inseamna luciditate. Suntem campioni mondiali la a ne minti singuri: “strainii se poarta urat cu noi pentru ca suntem romani”. Da, au acest urat obicei de a ne prinde pe teren si a ne bate.