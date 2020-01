"Mircea, fa-te ca lucrezi la Iasi..." Mihai Mironica dupa revenirea-surpriza a lui Rednic in Liga 1

Ultimele vesti pe care le auzisem despre Mircea Rednic erau infricosatoare. Acesta anunta ca-l da in judecata pe un alt nume important din istoria lui Dinamo, Florin Prunea.

Bine, asta era anul trecut. In noul an, cand, nu-i asa?, suntem mai buni, povestea procesului intentat de Rednic va disparea in dulapul cu scheletii din fotbalul nostru plin de umbre. Asa cum nu vom mai auzi nici de procesul lui Ion Craciunescu intentat lui Cornel Dinu si nici de multe altele. Toti in fotbal se acuza de blaturi, coruperi de arbitri, de jucatori, dar stiu ca trebuie sa puna apoi o frumoasa batista pe tambal ca doar sunt o mare familie, famiglia fotbalului. Uite, de exemplu, Rednic se apuca de acest proces si incepe Prunea sa adune niste martori din faimoasa zi in care Becali a virat un morman de bani spre vestiarul lui Dinamo... De ce sa nu fie bine decat sa fie rau, sa se trezeasca vreun procuror dupa marea batalie cu sarmalele si sa se produca un cutremuras cu epicentrul in Groapa, dar resimtit in tot fotbalul nostru?

Florin Prunea a readus in discursul public Legenda Calaretului cu Fiica Impresar, Mircea Rednic si a sa Luana. Acum Rednic este in Iasi pentru a o prelua pe Poli cu aceasta legenda care zornaie in urma sa. Dinspre Iasi revine si povestea ca Rednic nu se mai multumeste sa fie doar antrenor, el ar fi chiar si investitor. Superb! Rednic tocmai a fost acuzat de presedintele ultimei sale echipe ca a capusat clubul. Si este anuntat posibil investitor la Iasi, acolo unde ultimul investitor privat a fost acuzat de presedintele echipei ca a capusat clubul. Exceptionala simetrie...

Dincolo de aceste Strambe care se baga prin fotbal, salut intoarcerea in Liga 1 a lui Mircea Rednic. El se alatura unei distributii de gala, cu Hagi, Piturca, Petrescu, cu totii fosti imensi jucatori, cu totii campioni ca antrenori. Iasi este un oras caruia i-ar sta bine in elita, acolo unde poate ajunge si dupa o masiva campanie de achizitii. Luana, treci la treaba!

Un cuvant si despre inlocuitul Teja, tocmai vechiul secund al lui Rednic. Cand Teja a inceput fulminant acest sezon, tronand pe primul loc cu Poli Iasi, s-a scos de la naftalina acea zicere, “vezi, domn’e, daca un antrenor este lasat sa lucreze?”. Intre timp, Teja, “lasat sa lucreze”, a dus-o pe Poli Iasi in zona cu parfum de retrogradare, in timp ce echipa unde Teja si ceilalti antrenori nu sunt “lasati sa lucreze”, tocmai se pregateste s-o scoata de perciuni afara pe campioana CFR, la o bataie parte-n parte. Necunoscute sunt caile performantei in Liga 1...