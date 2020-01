"Se intoarce Piti de pe la Pitesti?" Mihai Mironica dupa ce Dinamo l-a impins pe liderul Nistor la Craiova pe "bani de seminte"

Dinamo ii cedeaza Craiovei si autocarul in cei 260.000 de euro cu care isi vinde si capitanul?

Daca tot l-au “pictat” pe Nistor pe autocar drept simbol al clubului, incredibila blasfemie, cred ca ar fi mai avantajos asa decat sa stea sa-l “decoperteze”. Asta zici ca e o miscare pe invers fata de ce au reusit ultrasii dinamovisti la meciul Stelei cu Manchester City, l-au pus stelistii pe Nistor pe autocarul unei echipe care ii are in istorie pe Nunweilleri, Pircalab, Dinu, Lucescu, Dudu Georgescu, Orac, Multescu, Talnar, Augustin, Rednic, Andone, Lupu, Sabau, Hildan, Danciulescu, Niculescu...

Dinamo a fost decenii in sir cea mai urata echipa in Oltenia. Totul a inceput atunci cand Craiova a fost impiedicata de Dinamo, prin mijloace “specifice epocii”, sa castige in ‘73 primul sau titlu de campioana. Ura s-a accentuat cand Craiova Maxima isi pierdea supergolgeterul Camataru in favoarea lui Dinamo sau cand mandria oltenilor devenise de fapt o colonie a lui Dinamo in epoca lui Netoiu, cel care ceda punctele cainilor, le batea pe rivalele lui Dinamo, ii facea pe caini campioni si mai muta si o echipa intreaga a Craiovei in Stefan cel Mare...

Ei bine, istoria se rastoarna. Aroganta Dinamo a ajuns sa-si impinga capitanul, cel mai bun jucator, catre Craiova, pe bani de seminte. Presedintele lui Dinamo, Florin Prunea, spune ca Nistor valoreaza de 10 ori mai mult, dar Negoita si-a bagat echipa la reduceri masive de pret, asa cum vezi prin orice mall in ianuarie. Daca mai era nevoie de o dovada ca Dinamo a ajuns o ruina, iat-o...

In acest timp, dinamovistii exulta. De exemplu, dinamovistul Nicolae Badea, din cauza caruia nu se construieste un nou stadion Dinamo, proiectul care ar fi relansat o echipa muribunda. Exulta si dinamovistii plini de inteligenta care-l injurau din tribunele pustii pe cel care, in tricoul lui Dinamo, era cel mai bun fotbalist din campionat, tragand haita dupa el cum n-o mai facea niciun jucator in Liga 1 cu echipa lui.

Nistor are, in sfarsit, o echipa pe masura valorii sale. In tricoul Craiovei, Nistor poate deveni jucatorul care sa nu mai poata fi ignorat de selectionerul Romaniei. Craiova ia un superfotbalist pentru nivelul Ligii 1, dar Piturca a plecat pentru ca nu ii erau aduse intariri. Asta e aproape la fel de haioasa precum aia cu Nistor, liderul bataliilor din play-out, pe autocarul unei echipe cu 18 titluri si o istorie europeana grandioasa...