ROLAND GARROS 2019: Rafael Nadal intalneste un jucator SURD! Calificare incredibila pe tabloul principal

Rafael Nadal, campionul en-titre la Roland Garros 2019, joaca in primul tur la Paris in a doua zi de concurs!

Rafael Nadal, castigator de 11 ori la Roland Garros, va evolua in primul tur la Paris impotriva germanului Yannick Hanfmann, locul 180 ATP. Sportivul in varsta de 27 de ani spera sa poata sa-i puna probleme ibericului in primul lui meci oficial la editia din acest an a Openului francez. Hanfmann se bazeaza pe un avantaj stiut de foarte putina lume. El este partial surd, iar zgomotul creat de fanii aflati in tribuna nu-l va deranja.



Germanul in varsta de 27 de ani a trecut de trei runde de calificari la Paris pentru a obtine calificarea pe tabloul principal. Hanfmann i-a invins pe Lestienne, Ofner si Rosol, insa nu a primit vreo soarta prea usoara pe tabloul principal, intalnindu-l in primul tur pe Nadal, campion en-titre si cap de serie numarul 2. Chiar si asa, trebuie sa fie o adevarata onoare sa joci pe zgura pariziana cu cel supranumit “Regele zgurii”.



Hanfmann isi foloseste inabilitatea de a auzi drept arma



La Paris, atmosfera este intotdeauna speciala, cu zeci de mii de fani care ajung la Stade Roland Garros in fiecare zi pentru spectacolul de pe teren. Hanfmann nu-si face griji pentru publicul care va fi cu siguanta de partea campionului iberic. El a declarat ca inabilitatea de a auzi, pe care o are inca din copilarie, poate lucra in avantajul lui uneori.



“Un teren inconjurat de o multime de oameni nu ma afecteaza. Am o probema de auz, am un aparat care ma ajuta, insa uneori nu functioneaza. Cateodata este o problema pentru ca nu toata lumea stie acest lucru. Daca nu reactionez cand cineva imi striga numele, uneori se intreaba ce este in neregula cu mine”, a declarat Hanfmann pentru Bild.



Meciul dintre cei doi este programat la Paris pe arena Philippe Chatrier, a doua a zilei, dupa Wozniacki – Kudermetova. Hanfmann a strans pana acum in intreaga cariera 369,715 de dolari.