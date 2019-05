ROLAND GARROS 2019: Simona Halep, cale LIBERA catre fazele finale. Ce inseamna retragerea Kvitovei

Traseul Simonei Halep incepe usor usor “sa se curete” de pericole la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, pare sa aiba parte de un traseu favorabil pana intr-o eventuala noua finala la Paris, acolo unde intre 26 mai si 9 iunie are loc turneul ei preferat, la care a disputat de-a lungul timpului trei finale (in 2014 – Sharapova, in 2017 – Ostapenko si in 2018 – Stephens), dintre care a castigat una, in 2018, in fata americancei Sloane Stephens.

Luni, chiar inainte de startul partidelor din cea de-a doua zi la Paris, Petra Kvitova, locul 6 WTA, a anuntat ca abandoneaza, cu doar cateva ore inainte de meciul sau din primul tur cu Sorana Cirstea. O accidentare la bratul stang a obligat-o pe cehoaica sa renunte la participarea de la Roland Garros. Prin urmare, Sorana va evolua in primul tur cu slovena Kaja Juvan (lucky loser, locul 131 WTA).



Simona Halep, drum liber spre fazele avansate de la Roland Garros 2019

Simona Halep urma sa dea piept in sferturile de finala cu Petra Kvitova, cea mai periculoasa jucatoare pe care ar fi intalnit-o in aceasta faza, insa acum nu mai este cazul. Pentru sferturi, pe partea de tablou a Simonei, mai raman Kontaveit sau Sabalenka. Jucatoarea noastra va incepe la Paris impotriva australiencei Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, urmand ca in runda secunda sa dea peste castigatoarea dintre Paquet si Linette.