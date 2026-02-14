Mobilizare generală înaintea etapei a 25-a, unde echipa va fi condusă la centru de arbitrul internațional Sozza. Pagina „Clan dei Grifoni Genoa” relatează pe larg desfășurarea evenimentelor de sâmbătă, subliniind sosirea conducerii alături de jucători și emulația creată în rândul suporterilor.

„Grupul este așteptat la sediul cantonamentului în această seară, precedat de președintele Dan Șucu și de oficialii din conducere”, a notat sursa citată.

Autostrăzile, luate cu asalt

Deplasarea la Cremona a generat un interes uriaș, fanii creând un adevărat convoi pe șoselele din Italia.

„Exod de 4.000 de genovezi pentru a susține echipa în deplasarea de la Cremona. Un șuvoi de autoturisme, autocare și microbuze de-a lungul autostrăzilor A7 și A21. [...] Aproape 4.000 de fani vor colora în roșu-albastru o porțiune amplă a stadionului”, a mai scris sursa citată.

Duelul de pe „Stadio Giovanni Zini” este programat duminică, 15 februarie, de la ora 16:00. Partida se anunță una „de șase puncte”, o adevărată luptă pentru supraviețuire, în condițiile în care cele două combatante sunt vecine de clasament, ocupând locurile 15 și 16, la egalitate perfectă, cu câte 23 de puncte.