Rafael Nadal, inca o superstitie in ARSENAL! Ce gest face ibericul pe teren. VIDEO

Rafael Nadal isi mai adauga o superstitie langa cele existente deja.

Rafael Nadal, castigator a 17 titluri de Grand Slam, este cunoscut in lumea-ntreaga pentru multe lucruri, insa unul in special: superstitiile pe care ibericul in varsta de 32 de ani le are.

El tine intotdeauna o racheta in mana cand paseste pe teren, calca de fiecare data in arena cu piciorul drept, ibericul nu calca niciodata liniile terenului in timpul unui meci si isi aranjeaza de fiecare data chilotii inainte de a servi. Pe langa asta, el se asigura ca are doua sticle de apa pozitionate in linie dreapta la scaunul de pe marginea terenului. Practic, totul trebuie sa fie perfect din punctul de vedere al acestor superstitii.

De curand, ibericul si-a mai adaugat o superstitie in arsenal. La meciul disputat in turul secund cu Matthew Ebden, Rafa a fost surprins atingandu-si propriul nume pe holul campionilor din complexul de la Meblourne in drum spre arena principala. Este pentru prima data cand Rafa recurge la acest gest. El a si explicat de ce a facut asta: "Daca lucrurile merg bine, nu le schimba", a declarat spaniolul la Melbourne.

Iar lucrurile merg, intr-adevar, bine pentru el, caci a obtinut deja calificarea in turul patru, acolo unde-l va intalni pe Thomas Berdych, locul 57 ATP.