AUSTRALIAN OPEN | Maria Sharapova, in optimi dupa ce a invins-o pe Wozniacki: 6-4, 4-6, 6-3

Maria Sharapova s-a calificat in optimi la Australian Open, dupa ce a trecut de Caroline Wozniacki, scor 6-4, 4-6, 6-3.

In urmatorul meci, Sharapova o va intalni pe australianca Ashleigh Barty, locul 15 WTA.

DOWN GOES THE CHAMP!@MariaSharapova shocks Wozniacki in a classic, 6-4 4-6 6-3.#AusOpen pic.twitter.com/e1qNQ5ZUS7