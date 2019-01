Presa americana prefateaza duelul dintre Simona Halep si Venus Williams de la Australian Open: "Impinge-o pe Halep pe marginea prapastiei"

Jurnalistii americani au scris despre duelul de foc dintre Simona Halep si Venus Williams de la Australian Open.

Simona Halep si Venus Williams se vor lupta sambata dimineata pentru un loc in optimile de finala la Australian Open, iar americanii au prefatat deja partida de foc pe care toti iubitorii sportului alb o asteapta cu sufletul la gura. Publicatia New York Times a inceput prin a o lauda pe romanca din fruntea clasamentului mondial, fiind de parere ca aceasta este foarte greu de invins.

"Impinge-o pe Simona Halep pe marginea prapastiei si ea iti va oferi tot ce are mai bun. Halep a primit tot ce putea duce din partea Sofiei Kenin, inainte sa obtina o victorie dupa doua ore si jumatate de joc. In urma cu un an, la Melbourne, Simona a fost la un punct sa fie eliminata in doua meciuri, dar a revenit de fie care data in drumul spre finala. In acest an, in primul tur a fost condusa cu un set si un break inainte sa intoarca situatia. Iar de aceasta data, in fata unei Sofia Kenin care a lovit puternic, Halep a revenit dupa un 4-2 in decisiv si nu a mai cedat niciun game. Meciul din turul 3 va fi destul de interesant deoarece va fi in fata lui Venus, de sapte ori campioana in turneele de Grand Slam", au scris jurnalistii americani.

Pe de alta parte, publicatia USA Today scrie ca liderul mondial nu este indeajuns de pregatita pentru un turneu de Grand Slam inca. "Toti ochii vor fi pe mult asteptatul meci din turul trei dintre Venus Williams si ocupanta locului 1 WTA, Simona Halep. Ambele au in comun faptul ca niciuna nu a ajuns in turul trei cu usurinta. Venus, ajunsa la 38 de ani si cea mai varstnica jucatoare de pe tabloul feminin, a disputat trei seturi in ambele meciuri din aceasta saptamana. Halep s-a chinuit si ea sa ajunga in turul trei. Cu siguranta, Halep nu este suficient de pregatita pentru meciuri asa cum si-ar dori. In plus, o alta coincidenta este ca atat Halep cat si Venus joaca la Australian Open fara antrenori permanenti", a comentat USA Today.

Meciul dintre Simona Halep si Venus Williams va incepe sambata, nu inainte de ora 10:00, ora Romaniei, fiind primul meci din sesiunea de seara de pe Margaret Court Arena.