Hagi revine după 25 de ani la națională! Cum arăta România în primul mandat al „Regelui" și cum se prezintă astăzi
Emanoil Ursache
Sport.ro vă prezintă cum a arătat primul mandat de selecționer al României pentru Gheorghe Hagi în ziua revenirii „Regelui” pe banca primei reprezentative și imaginea de astăzi.  

Gheorghe Hagi (61 de ani) își va începe astăzi al doilea mandat de selecționer în amicalul Georgia - România, transmis LIVE TEXT de către Sport.ro începând cu ora 20:00.

Selecționerul Gheorghe Hagi, înapoi după aproape 25 de ani 

Hagi se întoarce pe banca echipei naționale după aproape 25 de ani. Primul său mandat s-a desfășurat între 05.09.2001 și 14.11.2001. „Regele” a venit atunci în locul lui Ladislau Boloni, spre finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2002 din Coreea de Sud și Japonia, la nici cinci luni după retragerea din cariera de fotbalist profesionist (24 aprilie 2001).  

Gheorghe Hagi a debutat în cariera de antrenor pe banca naționalei cu o victorie în deplasare împotriva Ungariei, 2-0, și a continuat cu un egal acasă contra Georgiei, 1-1. Astfel, România a terminat Grupa 8 pe locul 2, cu 16 puncte, și s-a calificat la barajul împotriva Sloveniei (Italia a câștigat grupa cu 20 de puncte). 

Pe 10 noiembrie 2001, tricolorii au fost învinși, 1-2, în deplasare de Slovenia, chiar dacă au reușit să deschidă scorul în minutul 14 prin Marius Niculae. Returul de pe Stadionul „Steaua” s-a disputat patru zile mai târziu, sub privirile a 30.000 de oameni, și a consemnat ratarea calificării la CM 2002 după o remiză, 1-1. Cosmin Contra a egalat pentru tricolori în minutul 65, după ce Mladen Rudonja (55') deblocase tabela de marcaj.

Gheorghe Hagi reușise anterior ca fotbalist să participe consecutiv cu România la trei CM în 1990, 1994 și în 1998. O nouă calificare din rolul de selecționer s-a dovedit o pălărie mult prea mare pentru un antrenor aflat la debut, care își agățase recent ghetele în cui. Hagi avea atunci misiunea dificilă de a găsi o formulă câștigătoare la intersecția dintre două generații: cea de Aur la apus și cea a lui Mutu și Chivu la început. 

Echipa României în egalul contra Sloveniei (1-1) 

Așa a arătat România pe 14.11.2001, la finalul primului mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi: 

  • România (4-3-2-1): Bogdan Lobonț - Cosmin Contra, Gheorghe Popescu (C), Iulian Miu (Adrian Mihalcea 78'), Cristian Chivu - Tiberiu Ghioane (Ionel Ganea 59'), Ioan Ovidiu Sabău, Dorinel Munteanu - Adrian Ilie, Adrian Mutu (Daniel Pancu 59') - Marius Niculae.
  • Rezerve neutilizate: Bogdan Stelea (GK), Adrian Iencsi, Laurențiu Roșu, Mihai Tararache
  • Cartonaș galben: Tiberiu Ghioane (17')
  • Au marcat: Cosmin Contra (65') / Mladen Rudonja (55')
  • Selecționer: Gheorghe Hagi

Astăzi Hagi începe un nou mandat de selecționer tot cu o misiune dificilă: calificarea la Campionatul Mondial pentru prima oară din 1998! De data aceasta, Hagi are un CV solid prin experiența succesului cu echipa pe care a creat-o, Farul (Viitorul) Constanța: două trofee Liga 1 (2017 și 2023), precum și Cupa și Supercupa României (ambele în 2019). 

Lotul României pentru amicalul împotriva Georgiei

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0).

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0).

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0).

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

  • 9 tricolori au rămas la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia pentru meciul contra Țării Galilor (sâmbătă, 6 iunie, 20:45, Stadion „Steaua”): Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș.
