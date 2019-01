SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS | S-a stabilit ora de start a meciului Simonei din turul al treilea! Cand se lupta cu Venus la Australian Open

Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, au anuntat ora la care va juca liderul mondial din WTA in turul trei.

Asadar, Simona Halep va evolua cu americanca Venus Williams, locul 36 WTA, sambata, de la ora 10:00, ora Romaniei, acesta fiind primul meci din sesiunea de seara de pe Margaret Court Arena.

Acesta reprezinta al doilea meci pe care romanca din fruntea clasamentului mondial il joaca pe a doua cea mai mare arena din complexul de la Melbourne.

In primul tur, Simona a trecut in trei seturi de cosmarul de la US Open 2018, Kaia Kanepi, scor 6-7, 6-4, 6-2, pe aceeasi arena, iar in turul secund a trecut de Sofia Kenin pe Rod Laver Arena, tot in trei seturi, scor 6-3, 6-7, 6-4.

Daca va trece de Venus, Simona ar putea-o intalni in optimile de finala pe sora ei, Serena.