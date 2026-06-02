După ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026, a șaptea consecutivă, tricolorii încearcă să își regăsească moralul în cele două meciuri amicale programate în această lună.

Primul test este programat în această seară, de la ora 20:00, la Tbilisi, împotriva Georgiei. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cine este favorită înainte de Georgia - România și ce cotă are un rezultat de egalitate

Înaintea duelului, casele de pariuri acordă prima șansă selecționatei gazdă. O victorie a Georgiei are cota 2,30, în timp ce un succes al României este cotat cu 3,60. Varianta egalului este evaluată la 3,30.

La capitolul marcatori, principalul favorit este starul Georgiei, Khvicha Kvaratskhelia. Vedeta gazdelor este văzută drept jucătorul cu cele mai mari șanse să înscrie.

Imediat după el se află colegul său din atac, Georges Mikautadze, care are cota 3 pentru a marca oricând în meci și cota 7 pentru a deschide scorul.

Din tabăra României, cel mai bine cotat este Louis Munteanu. Atacantul are cota 4 pentru a înscrie în orice moment al partidei și cota 8 pentru a marca primul gol al întâlnirii.

După meciul cu Georgia, România va disputa un nou amical, sâmbătă, pe Stadionul Steaua, împotriva Țării Galilor.