Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Aflat la începutul celui de-al doilea mandat pe banca echipei naționale, tehnicianul a vorbit în termeni apreciativi despre liderul gazdelor de marți. Răspunzând curiozității jurnaliștilor locali, Hagi a subliniat performanțele dublului câștigător de UEFA Champions League alături de Paris Saint-Germain, pe care îl vede drept o piesă esențială în fotbalul actual.

„Aveţi un jucător extraordinar, să câştigi două Champions League în ultimii doi ani, este un jucător incredibil. Sper că vă mândriţi cu el. Am vorbit despre el, joacă la Paris Saint-Germain, un jucător extraordinar. Creşte de la an la an, are mai multă experienţă acum. Este unul dintre jucătorii cei mai buni la nivel mondial. Are un singur defect, e dreptaci, nu stângaci”, a spus Hagi.

Urmează testele cu Georgia și Țara Galilor