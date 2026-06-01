Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Gică Hagi (61 de ani) a prefațat amicalul cu Georgia, programat marți la Tbilisi. Selecționerul l-a remarcat pe Khvicha Kvaratskhelia, pe care îl consideră printre cei mai buni fotbaliști din lume.

Aflat la începutul celui de-al doilea mandat pe banca echipei naționale, tehnicianul a vorbit în termeni apreciativi despre liderul gazdelor de marți. Răspunzând curiozității jurnaliștilor locali, Hagi a subliniat performanțele dublului câștigător de UEFA Champions League alături de Paris Saint-Germain, pe care îl vede drept o piesă esențială în fotbalul actual.

„Aveţi un jucător extraordinar, să câştigi două Champions League în ultimii doi ani, este un jucător incredibil. Sper că vă mândriţi cu el. Am vorbit despre el, joacă la Paris Saint-Germain, un jucător extraordinar. Creşte de la an la an, are mai multă experienţă acum. Este unul dintre jucătorii cei mai buni la nivel mondial. Are un singur defect, e dreptaci, nu stângaci”, a spus Hagi.

Urmează testele cu Georgia și Țara Galilor

  • Marți, 2 iunie, ora 20:00 (ora României): Georgia – ROMÂNIA (Stadion „Mikheil Meskhi”, Tbilisi)
  • Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (Stadion „Steaua”, București)
Analiza adversarului și atenția la detalii

Antrenorul României a analizat și forța colectivă a viitorului adversar. Hagi a evidențiat capacitatea gazdelor de a construi, dar și viteza pe tranziția ofensivă, cerând concentrare maximă din partea propriilor jucători pentru testul de la Tbilisi.

„Este o echipă omogenă care are o experienţă foarte bună în ultimii ani, a crescut, au un antrenor foarte bun, jucători foarte buni. O echipă căreia îi place să aibă mingea. E foarte bună şi pe atacuri rapide. Trebuie să fim foarte atenţi la ambele faze şi să încercăm să ne impunem. În primul rând, vă mulţumesc pentru cuvintele frumoase, cât am fost jucător am încercat să fiu cel mai bun. Acum sunt antrenor de ceva ani, noul meu rol e să-i fac pe jucători să devină din ce în ce mai buni”, a transmis selecționerul.

