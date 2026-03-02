La o zi după UTA - FCSB 2-4, patronul roș-albaștrilor a susținut o conferință de presă și a transmis că nu va mai oferi declarații până la finalul SuperLigii. Tot atunci a clarificat situația lui Mihai Stoica.

MM Stoica are contract pe viață la FCSB

Deși îl consideră parțial responsabil pentru contraperformanța din acest sezon, finanțatorul a exclus orice despărțire de actualul președinte al Consiliului de Administrație.

"Să nu speculați. MM rămâne același, toată viața acolo. Numai că trebuie să aibă ajutoare. Nu superiori, că MM le este superior. Colaboratori. Dar care să aibă cuvânt de spus, nu că face MM ce vrea el.

El a vrut să aducă un mijlocaș. Am spus că în primul rând e vina mea, m-a costat două milioane tâmpenia, dar e și vina lui", a declarat Becali.

În paralel, Becali a anunțat înființarea unui departament de scouting, care să aducă jucători din străinătate. Până acum, politica FCSB s-a bazat în principal pe transferuri din campionatul intern.

Primul nume de pe listă ar fi fostul internațional Adrian „Cobra” Ilie, după cum v-a prezentat Sport.ro aici.