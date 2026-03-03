Coman și Șut, prinși sub bombardamente: ultimele vești despre foștii jucători ai FCSB-ului

Coman și Șut, prinși sub bombardamente: ultimele vești despre foștii jucători ai FCSB-ului
Amir Kiarash
Când s-au dus în Orientul Mijlociu, cei doi jucători s-au bucurat că au ajuns la petrodolarii arabilor. Din păcate, în această regiune, oricând poate apărea o situație explozivă, după cum vedem.

Florinel Coman (27 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) sunt cei doi jucători români de marcă afectați de războiul din Orientul Mijlociu.

Primul, aflat în Qatar, la Al-Gharafa, traversa deja o situație neplăcută din punct de vedere fotbalistic, după cum Sport.ro a explicat aici. La care tocmai s-a adăugat și acest necaz cu declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. 

În fața acestei situații, în Qatar, fotbalul s-a oprit. Deocamdată, partidele din etapele cu numărul 18 și 19, programate pentru 5-7 martie și 15-17 martie, au fost amânate, în mod oficial. O decizie privind reluarea Qatar Stars League se va lua din mers, în funcție de derularea evenimentelor din zonă.

Adrian Șut, gata să joace fotbal sub bombardamente!

Dacă autoritățile din Qatar au pus campionatul intern „pe hold“, în schimb, în Emiratele Arabe Unite, deocamdată, nu s-a luat o astfel de decizie.

Potrivit programului anunțat, etapa a 19-a (6-7 martie) se va derula, în mod normal. Ceea ce înseamnă că Adrian Șut poate juca fotbal sub bombardamente, în condițiile în care meciul echipei sale, Al-Ain, e programat pentru 6 martie, pe teren propriu, cu Al-Wasl Dubai.

Pe de altă parte, e foarte posibil ca și campionatul din Emirate să fie oprit, de pe o zi pe alta, în cazul în care evenimentele din regiune vor continua să se agraveze.

