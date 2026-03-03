Coman și Șut, prinși sub bombardamente: ultimele vești despre foștii jucători ai FCSB-ului

Florinel Coman (27 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) sunt cei doi jucători români de marcă afectați de războiul din Orientul Mijlociu.

Primul, aflat în Qatar, la Al-Gharafa, traversa deja o situație neplăcută din punct de vedere fotbalistic, după cum Sport.ro a explicat aici. La care tocmai s-a adăugat și acest necaz cu declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.

În fața acestei situații, în Qatar, fotbalul s-a oprit. Deocamdată, partidele din etapele cu numărul 18 și 19, programate pentru 5-7 martie și 15-17 martie, au fost amânate, în mod oficial. O decizie privind reluarea Qatar Stars League se va lua din mers, în funcție de derularea evenimentelor din zonă.