Conducătorul de joc sloven Andraz Makuc, unul dintre cei mai interesanţi jucători de la EHF EURO 2026, transmis în exclusivitate de VOYO, a ajuns la un acord cu echipa de handbal masculin CS Dinamo Bucureşti, la care va juca din sezonul viitor, a anunţat, marţi, portalul Handball-Planet.

Jucătorul echipei RK Celje Pivovarna Lasko este fratele mai mic al starului Domen Makuc, de la FC Barcelona.

Andraz Makuc a semnat cu Dinamo

Născut în 2002, Makuc nu a jucat până acum decât în EHF European Cup, iar în perioada următoare va lua contactul cu handbalul românesc, cu prilejul dublei cu HC Buzău, din sferturile de finală ale competiţiei, pe 28 martie la Celje şi pe 4 aprilie la Buzău, informează Agerpres.

CS Dinamo, campioana ultimului deceniu în România, urmează să joace joi ultimul său meci de acasă din Grupa A din EHF Champions League, cu Kolstad Handball.

Slovenia, turneul final continental foarte bun: locul 8, 41-40 cu Muntenegru pentru istoria handbalului și 35-32 cu Ungaria