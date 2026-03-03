OFICIAL Cu ce echipă a semnat fotbalistul-senzație care debuta la 15 ani în Superligă!

Traseu sinuos pentru fosta mare speranță a fotbalului românesc.

Cetatea Suceava, locul 2 în Seria 1 din Liga 3 (unde lider este conjudețeana Șoimii Gura Humorului) a anunțat transferul fostului internațional de juniori Marian Drăghiceanu, fotbalist care la 15 ani debuta în prima ligă!

Marian Drăghiceanu, la Cetatea Suceava din Liga 3

𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐮 𝐃𝐫𝐚̆𝐠𝐡𝐢𝐜𝐞𝐚𝐧𝐮, 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐦𝐢𝐣𝐥𝐨𝐜𝐚𝐬̦ 𝐚𝐥 𝐂𝐞𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝟏𝟗𝟑𝟐 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚

Cetatea 1932 Suceava își întărește compartimentul median prin transferul lui Marian Liviu Drăghiceanu, mijlocaș în vârstă de 26 de ani, un jucător cu experiență consistentă în fotbalul românesc.

Născut pe 7 iulie 1999, la Săvinești, Drăghiceanu a făcut primii pași în fotbal la Ceahlăul Piatra Neamț, club pentru care a și debutat în Liga I la doar 15 ani, 10 luni și 10 zile, fiind la acel moment al patrulea cel mai tânăr debutant din istoria competiției. Un început care anunța un parcurs important.

A contribuit la promovarea Dunării Călărași în Liga I (Liga II, 2017–2018), apoi a câștigat Liga III cu Rapid București în sezonul 2018–2019. Perioada de referință a carierei sale a fost la CSM Reșița, unde a fost căpitanul echipei și unul dintre liderii vestiarului. În tricoul formației din Valea Domanului a bifat 73 de apariții și 27 de goluri, cucerind două titluri de Liga III (2021–2022 și 2022–2023). În sezonul 2023–2024 a devenit golgheterul Ligii II, cu 14 reușite.

Ultima experiență a fost la Sepsi OSK, unde a bifat prezențe în Liga I și în Cupa României, la cel mai înalt nivel al fotbalului intern.

Marian este un jucător dinamic, cu viziune, personalitate și capacitate de a decide meciuri. Un profil care aduce plus de calitate, experiență și mentalitate de lider într-un moment important al sezonului.

Bun venit la Cetatea, Marian Liviu Drăghiceanu!

Forța, Cetatea! Istoria continuă! 🤍💙, a postat CSM Cetatea 1932 Suceava.

Suceava lui Petre Grigoraș a debutat perfect în noul an

Cetatea Suceava a reușit un 4-0 în deplasare cu CS Gheorgheni în primul meci oficial din Liga 3 din acest an, disputat sâmbătă.

Golurile au fost marcate de Gorovei, Sumanariu, Grosu și Dănăilă.

Antrenor la moldoveni este experimentatul Petre Grigoraș.

