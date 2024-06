Turneul se joacă pe iarbă și face parte din categoria WTA 125 și este dotat cu premii totale de 100.000 de euro.

Irina Bara, în vârstă de 29 de ani și clasată pe locul 226 WTA, a profitat de retragerea principalei favorite, germanca Tatjana Maria, și a întâlnit-o pe jucătoarea de origine cehă Anna Siskova.

Românca a învins cu scorul de 7-5, 1-6, 6-3. Meciul a durat două ore și 13 minute, în care Bara a profitat de cele opt duble greșeli ale adversarei sale. Cu această victorie, Irina Bara și-a asigurat un cec de 1.740 de euro și 15 puncte WTA. În optimile de finală, Bara va juca împotriva indiencei Ankita Raina (31 ani, 269 WTA).

Anca Todoni, în vârstă de 19 ani și clasată pe locul 137 WTA, a biruit în fața spaniolei Jessica Bouzas Maneiro (21 ani, 86 WTA), a treia favorită a turneului.

Todoni a câștigat cu scorul de 6-2, 6-4, într-un meci ce a durat o oră și 27 de minute. Românca a lovit șase ași și a profitat de cele 9 duble greșeli ale adversarei. Todoni și-a asigurat, de asemenea, un cec de 1.740 de euro și 15 puncte WTA.

În turul secund, Todoni o va întâlni pe americanca Alycia Parks (23 ani, 148 WTA), care a reușit 21 de ași și 10 duble greșeli în ultimul meci, împotriva compatrioatei Elvina Kalieva.

Anca Todoni played amazing and won her 1st WTA125 tournament in Bari on clay. Now she moves to grass at the WTA125 in Gaiba where she looks to keep up her winning ways. Anca takes the court now to face Jessica Bouzas Maneiro

Watch Here, click Court One: https://t.co/IY5JWQEBix pic.twitter.com/TGGVf0RnBN