FIFA l-a ales: românul care trebuie să facă diferență contra Turciei: "De el depinde calificarea"

FIFA l-a ales: românul care trebuie să facă diferență contra Turciei: "De el depinde calificarea" Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România va juca contra Turciei, la Istanbul, pe 26 martie, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

TAGS:
TurciaDennis ManBaraj CM 2026RomaniaEchipa Nationala
Din articol

În așteptarea convocărilor pentru play-off-ul Cupei Mondiale, FIFA a nominalizat pe site-ul oficial jucătorii care ar trebui să facă diferența în meciurile de baraj de la finalul lunii martie.

FIFA: Dennis Man, jucătorul de urmărit al României în barajul cu Turcia

Din tabăra României, forul mondial l-a ales pe Dennis Man. Jucătorul lui PSV Eindhoven este unul dintre cei mai în formă tricolori și e pe cale să devină campion în Eredivisie sub comanda lui Peter Bosz.

"Șansele României pentru o revenire la Cupa Mondială depind în mare măsură de piciorul stâng al lui Dennis Man. O extremă dreapta cu o viteză excelentă și agilitate, care și-a demonstrat valoarea la PSV, transformându-se adesea în servant pentru colegii săi.

Atacantul a reușit să ajungă o serie de prestații consistente, ceea ce pare că i-a lipsit în prima parte a carierei.

Man se simte cel mai bine când are spațiu, devenind practic de neoprit când e în situații de unu contra unu. Cu piciorul său preferat, stângul, are un șut veninos", a scris FIFA. 

Din tabăra Turciei, FIFA l-a nominalizat pe Kenan Yildiz, starul lui Juventus descris drept "magie pură", un fotbalist care "onorează numărul 10 purtat în trecut de Roberto Baggio și Alessandro Del Piero".

Turcia - România, pe Beșiktaș Park

Turcia și România se vor înfrunta joi, 26 martie, de la ora 19:00. Gazdele au ales Beșiktaș Park, o arenă cu o capacitate de puțin peste 40.000 de locuri.

Învingătoarea din duelul Turcia - România se califică în finala play-off-ului, unde pe 31 martie, în deplasare, va înfrunta câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ULTIMELE STIRI
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
În ce țară a ajuns acum Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo
În ce țară a ajuns acum Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”

Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii



Recomandarile redactiei
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top
Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”
Alte subiecte de interes
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Atuurile României cu Turcia. Caramavrov caută argumente pentru o calificare în "finala" pentru Mondiale
Atuurile României cu Turcia. Caramavrov caută argumente pentru o calificare în "finala" pentru Mondiale
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!