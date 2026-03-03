FIFA l-a ales: românul care trebuie să facă diferență contra Turciei: "De el depinde calificarea"

În așteptarea convocărilor pentru play-off-ul Cupei Mondiale, FIFA a nominalizat pe site-ul oficial jucătorii care ar trebui să facă diferența în meciurile de baraj de la finalul lunii martie.

FIFA: Dennis Man, jucătorul de urmărit al României în barajul cu Turcia

Din tabăra României, forul mondial l-a ales pe Dennis Man. Jucătorul lui PSV Eindhoven este unul dintre cei mai în formă tricolori și e pe cale să devină campion în Eredivisie sub comanda lui Peter Bosz.

"Șansele României pentru o revenire la Cupa Mondială depind în mare măsură de piciorul stâng al lui Dennis Man. O extremă dreapta cu o viteză excelentă și agilitate, care și-a demonstrat valoarea la PSV, transformându-se adesea în servant pentru colegii săi.

Atacantul a reușit să ajungă o serie de prestații consistente, ceea ce pare că i-a lipsit în prima parte a carierei.

Man se simte cel mai bine când are spațiu, devenind practic de neoprit când e în situații de unu contra unu. Cu piciorul său preferat, stângul, are un șut veninos", a scris FIFA.

Din tabăra Turciei, FIFA l-a nominalizat pe Kenan Yildiz, starul lui Juventus descris drept "magie pură", un fotbalist care "onorează numărul 10 purtat în trecut de Roberto Baggio și Alessandro Del Piero".

Turcia - România, pe Beșiktaș Park