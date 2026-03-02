Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona în culmea fericirii

Echipa spaniolă Getafe a învins luni seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Real Madrid, în etapa a 26-a din La Liga.

Într-un meci slab făcut de Los Blancos, pe Santiago Bernabeu, Getafe s-a impus printr-un gol marcat de Martin Satriano, în minutul 39. Fără Mbappe, echipa lui Arbeloa nu a avut coerenţă în atac şi a suferit enorm la finalizare. Cu Mastantuono eliminat cu roşu direct în al cincilea minut de prelungire al meciului, iar cu Liso, de la oaspeţi, eliminat şi el în minutul 90+7, Real Madrid – Getafe s-a terminat 0-1.

După opt victorii consecutive, madrilenii suferă o înfrângere usturătoare şi rămân cu 60 de puncte, pe locul secund în La Liga, la patru lungimi în spatele liderului, FC Barcelona. Getafe este a 11-a în clasament, cu 32 de puncte, scrie News.ro.