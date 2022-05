Fost număr 26 mondial, Victor Hănescu a servit 1994 de ași în circuitul ATP, de-a lungul celor 16 ani de carieră în tenisul profesionist. Mai impresionant, jucătorul născut la București s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, în 2005, fază competițională în care s-a duelat cu Roger Federer.

Crescut pe zgura din capitală, „Hăne” a reușit una dintre victoriile carierei în optimile Roland Garros 2005, în care l-a învins pe argentinianul David Nalbandian, în 5 seturi, 6-3, 4-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Victor Hănescu, parcurs remarcabil în ediția 2005 a turneului de la Roland Garros

Tur 1: 6-2, 4-6, 6-2, 6-1 cu Michal Tabara

Tur 2: 7-5, 6-1, 3-6, 7-5 cu Juan Ignacio Chela

Tur 3: 6-4, 6-4, 6-4 cu Luis Horna

Optimi: 6-3, 4-6, 5-7, 6-1, 6-2 cu David Nalbandian

Sferturi: 2-6, 6-7 (3), 3-6 cu Roger Federer

„Pentru mine, Roland Garros-ul a fost cel mai special turneu. Ca dovadă, și acum suntem pe un teren de zgură. Zgura, în România, este de bază și pe aceste terenuri m-am antrenat.

Îmi plăcea să joc pe zgură. Am urmărit turneul de la Roland Garros, îmi doream să joc acolo, iar, când am ajuns să joc pe Terenul Central a fost, clar, o realizare, o emoție specială, care m-a bucurat și mi-a arătat că am ajuns într-un moment important din cariera mea,” a declarat Victor Hănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Au fost meciuri bune. Am avut acel rezultat din 2005, sfert de finală, contra lui Federer. Îl bătusem cu o zi înainte pe Nalbandian, care era în top 10 atunci. Au fost niște meciuri bune și speciale în acel turneu, dar am avut și alte victorii frumoase, de-a lungul timpului.

Turneul de la Gstaad, câștigat pe zgură, victorii cu jucători din top 10 mondial,” a povestit Victor Hănescu, despre turneele de zgură în care a obținut cele mai bune rezultate ale carierei.

Victor Hănescu, campion al turneului ATP de la Gstaad, în 2008

„Turneul meu preferat a fost Monte Carlo, un turneu foarte exclusivist, cu o locație senzațională. Practic, de pe terenul de tenis, puteai să vezi marea. Terenurile erau puse pe un deal, iar sub puteai să observi toată zona de promenadă și apa.

Roland Garros-ul mi-a mai plăcut, turneele de vară, de la Gstaad, Kitzbuhel, care, chiar dacă mai micuțe, erau exclusiviste și veneau jucători foarte buni să joace acolo,” a completat tenismenul bucureștean, în „Interviul de 10,” difuzat de PRO ARENA.

