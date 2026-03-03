LIVE TEXT U Cluj - FC Hermannstadt, de la 19:00. Aflăm prima semifinalistă din Cupa României!

U Cluj - FC Hermannstadt, de la 19:00. Aflăm prima semifinalistă din Cupa României!
Încep sferturile de finală ale Cupei.

U ClujFC HermannstadtCupa Romanieisferturi Cupa RomanieiCluj Arena
U Cluj - FC Hermannstadt

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00, aflăm prima echipă calificată în semifinalele Cupei României, ediția 2025-2026 - U Cluj și FC Hermannstadt joacă în sferturi pe ”Cluj Arena”.

4 finale de Cupa României au disputat cele două echipe din 2015 până azi, fără să câștige trofeul! Sibienii au pierdut în 2018 cu Universitatea Craiova (pe când evoluau în L2)) și în 2025 cu CFR Cluj, iar alb-negrii au fost învinși în 2015 de FCSB, iar în 2023 de Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

93 e minutul în care U Cluj a înscris pentru 1-0 cu FC Hermannstadt acum doi ani, pe teren propriu, tot în sferturile de finală, eliminând sibienii din ediția 2023/2024. Cu un sezon înainte, tot în sferturi de finală, tot victorie pentru Universitatea: 2-1 la Sibiu!

3,5 goluri pe meci s-au înscris, în medie, în ultimele patru confruntări directe, toate în campionat. Așadar, toate premisele pentru show ofensiv și de data aceasta!

Programul meciurilor din sferturile Cupei

Marți, 3 martie

U Cluj – FC Hermannstadt (ora 19:00)

Miercuri, 4 martie

FC Argeș – Gloria Bistrița (D2) (ora 17:30)

Universitatea Craiova – CFR Cluj (ora 20:30)

Joi, 5 martie

Dinamo – Metalul Buzău (D2) (ora 20:30)

