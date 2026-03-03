Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top

Pe lângă Andrei Rațiu, unul dintre cei mai valoroși jucători ai naționalei, care joacă titular meci de meci în Spania, o altă variantă de viitor pentru prima reprezentativă pare să fie Tony Strata (21 de ani).

Tony Strata, titular incontestabil în Portugalia

Strata, internațional U21 al României, s-a transferat în vară de la Ajaccio la Vitoria Guimaraes, iar mutarea s-a dovedit a fi foarte inspirată pentru fundașul dreapta născut în Franța.

După un start de sezon destul de greoi, cu puține minute, Strata s-a impus în primul 11 de la Vitoria Guimaraes. Startul perioadei sale bune coincide cu Cupa Ligii Portugaliei, competiție desfășurată în ianuarie, în care a fost titular în duelurile cu Porto (3-1), Sporting (2-1) și Braga (2-1), iar la final a ridicat trofeul.