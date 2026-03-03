Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top

Stranieri
Naționala României pare că nu va avea probleme în următorii ani în ceea ce privește postul de fundaș dreapta.

Tony StrataVitoria GuimaraesPortugalia
Pe lângă Andrei Rațiu, unul dintre cei mai valoroși jucători ai naționalei, care joacă titular meci de meci în Spania, o altă variantă de viitor pentru prima reprezentativă pare să fie Tony Strata (21 de ani).

Tony Strata, titular incontestabil în Portugalia

Strata, internațional U21 al României, s-a transferat în vară de la Ajaccio la Vitoria Guimaraes, iar mutarea s-a dovedit a fi foarte inspirată pentru fundașul dreapta născut în Franța.

După un start de sezon destul de greoi, cu puține minute, Strata s-a impus în primul 11 de la Vitoria Guimaraes. Startul perioadei sale bune coincide cu Cupa Ligii Portugaliei, competiție desfășurată în ianuarie, în care a fost titular în duelurile cu Porto (3-1), Sporting (2-1) și Braga (2-1), iar la final a ridicat trofeul.

Ulterior, Strata nu a mai ieșit din primul 11 nici la meciurile din campionat. Fundașul dreapta român a fost titular în ultimele 9 partide și a reușit să îi fața rivalului pe post Maga (23 de ani), provenit din academia clubului.

Ziarul portughez A Bola i-a dedicat un material special lui Tony Strata în care îl descrie drept un fotbalist "cu adevărat neobosit", având în vedere seria generoasă de meciuri ca titular.

Strata are în total 17 meciuri la Vitoria Guimaraes, a reușit două pase decisive, iar formația portugheză ocupă locul 9 în prima ligă din Portugalia.

