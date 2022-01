Cadou de 75,000 de dolari! Irina Bara, marea norocoasă a începutului Openului Australian

Rollercoaster emoțional pentru Irina Bara, în primele săptămâni ale sezonului. Sportiva din România în vârstă de 26 de ani (134 WTA) a ratat calificarea pe tabloul principal, pierzând finala calificărilor, dar a ajuns în competiția propriu-zisă, ca efect al retragerii favoritei cu numărul 9 la câștigarea trofeului, tunisianca Ons Jabeur.

Forțată de o accidentare la spate, Ons Jabeur va rata primul Grand Slam al anului, iar beneficiara acestei întâmplări este Irina Bara, care i-a preluat locul pe tablou. România are astfel 6 jucătoare pe tabloul principal de simplu al ediției 2022 a Openului Australian.

În primul tur, Irina Bara s-a duelat cu spanioloaica Nuria Parrizas Diaz (63 WTA), dar a sfârșit eliminată, scor 6-3, 6-1, după 69 de minute de joc. A fost prima partidă jucată vreodată de Irina Bara pe tabloul principal al Openului Australian.

Pentru sportiva născută în județul Bihor urmează un al doilea meci pe care îl va juca la Melbourne, de această dată în proba de dublu. Alături de partenera sa, Ekaterina Gorgodze, Bara va juca împotriva cehoaicelor Marie Bouzkova și Lucie Hradecka, capi de serie numărul 10 la câștigarea turneului.

Chiar dacă a pierdut, Irina Bara va încasa un cec în valoare de $75,164.

În semifinalele calificărilor, Irina Bara a jucat un meci de 2 ore și 55 de minute în compania conaționalei Alexandra Ignatik, pe care a învins-o în trei seturi, scor 5-7, 6-1, 6-4.

sursă foto: Eurosport

Ons Jabeur has withdrawn from the #AusOpen women’s singles with a back injury. She will be replaced by lucky loser Irina Bara.

Saisai ZHENG has withdrawn from the women’s singles with a wrist injury. She will be replaced by lucky loser Nao Hibino.