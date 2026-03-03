OFICIAL Qatar dă lovitura lunii de sub bombe: vedeta din Premier League a semnat!

Qatar dă lovitura lunii de sub bombe: vedeta din Premier League a semnat! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Inclusiv acum, când focurile războiului au cuprins Orientul Mijlociu, arabii fac transferuri spectaculoase.

Al-Sailiya (Qatar) a anunţat transferul atacantului Michail Antonio, golgheterul all-time al clubului West Ham United, din postura de fotbalist liber de contract.

Al-Sailiya a anunţat achiziţia pe platforma X, postând o fotografie cu internaţionalul jamaican în vârstă de 35 de ani în tricoul său, împreună cu un videoclip cu golurile şi momentele importante ale jucătorului. Durata şi termenii financiari ai contractului nu au fost dezvăluiţi, potrivit Agerpres.

Antonio a părăsit clubul din Premier League, în august 2025, după ce londonezii nu i-au mai prelungit contractul. El nu a mai jucat la West Ham din decembrie 2024, când maşina sa a lovit un copac în timp ce se îndrepta acasă după un antrenament. Accidentul i-a provocat multiple fracturi la coapsă, necesitând o intervenţie chirurgicală şi mai mult de trei săptămâni în spital.

Antonio a revenit pe teren, în iunie 2025, când a intrat ca rezervă, în minutul 85 pentru Jamaica în meciul pierdut cu Guatemala (0-1) din faza grupelor Gold Cup.

Atacantul de 35 de ani s-a alăturat echipei West Ham în 2015 şi a jucat în 323 de meciuri, marcând 83 de goluri în toate competiţiile. De asemenea, este cel mai bun marcator din toate timpurile al ''ciocănarilor'' în Premier League, cu 68 de goluri. 

