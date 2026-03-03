Moldovenii au avut un parcurs dezamăgitor în ultima parte a sezonului regulat și au ratat prezența în ”TOP 6”, astfel că se vor bate în play-off cu FCSB pentru un loc la barajul de Conference League.

Valeriu Iftime, patronul echipei, a fost dezamăgit de evoluțiile tot mai modeste ale Botoșaniului și a decis să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice. Leo Grozavu (58 de ani) și-a reziliat contractul ”de comun acord”, iar cum moldovenii caută un alt antrenor.

Finanțatorul echipei are bătăi de cap în această perioadă. Și-a făcut calculele pentru prezența în play-off, dar totul a fost dat peste cap de parcursul modest din această iarnă. Marius Croitoru este acum ”în cărți” pentru o revenire la FC Botoșani.

Valeriu Iftime: ”Marius Croitoru e o opțiune”

"Leo Grozavu nu a fost demis. Am decis de comun acord să ne despărțim. Este viața antrenorilor. Rezultatele te țin pe un post și tot rezultatele te dau la o parte. Ce puteam să fac? Nu mai cred că echipa asta se poate reface fără să schimb antrenorul.

Uitați-vă la CFR și Universitatea Cluj, erau la pământ. Antrenorul nou schimbă ceva la nivel mental. Botoșani, care era o echipă puternică, a ajuns să fie una dintre cele mai slabe. Am avut o discuție normală cu Leo Grozavu. Ne ducem în pământ dacă rămânem așa.

Leo a plecat, da. Marius Croitoru este pe listă, acum discutăm pentru că lucrurile sunt mai complicate acum. Trebuie să vedem ce buget avem, pentru că îmi făcusem planul pentru play-off. Am făcut niște eforturi. Stau și mă gândesc serios în ce condiții aduc un nou antrenor. Dacă mi-ar fi zis cineva în iarnă că nu sunt în play-off, nu știu ce îi ziceam... Marius Croitoru este o opțiune, da", a spus Iftime, la Digi Sport.

FC Botoșani are 42 de puncte și o singură victorie în 2026, scor 3-0 pe teren propriu cu Metaloglobus. Echipa este pe locul opt, cu 42 de puncte, iar în ultima etapă din sezonul regulat va juca acasă cu Petrolul Ploiești.

Marius Croitoru activează la FC Bacău, în Liga 2

Croitoru activează în prezent ca oficial la FC Bacău și a mai antrenat formația în două mandate, între 2019-2022 și pentru scurt timp în 2023.

Din informațiile site-ului nostru, Croitoru ar fi refuzat două oferte din Liga 2, una dintre ele venind de la Politehnica Iași, motivând că își dorește să continue în prima ligă.

Sursele Sport.ro susțin că, marți, 3 martie, în cursul dimineții, Croitoru ar urma să semneze contractul, dacă părțile vor ajunge la un acord total, anunțul oficial fiind așteptat ulterior.