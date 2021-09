Novak Djokovic, la un singur pas de Marele Șlem! Fără surprize în turneul masculin, finala se joacă între numerele 1 și 2 ATP 

Primii doi jucători ai clasamentului ATP, Novak Djokovic și Daniil Medvedev vor disputa finala US Open 2021, într-o reeditare a ultimului act din primul turneu de mare șlem al anului. La Melbourne, Djokovic îl învingea pe Medvedev în trei seturi, 7-5, 6-2, 6-2.

Un succes în finala de la Flushing Meadows i-ar aduce tenismenului sârb Grand Slam-ul care părea imposibil de repetat în Era Open, dar Novak Djokovic este acum la doar un pas distanță de a egala performanța marelui Rod Laver din 1969.

Félix Auger-Aliassime’s #USOpen breakthrough ends in the semi-finals.

The Canadian battled hard but couldn’t overcome the elite defence of No. 2 seed Daniil Medvedev, falling 6-4, 7-5, 6-2.

Great fortnight for FAA, who will rise to a career-high ranking of No. 11 on Monday. pic.twitter.com/WlnL70XL5z