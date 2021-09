Atenție, Emma Răducanu! Adversara sa din finală, Leylah Fernandez este cea mai puternică jucătoare a turneului: ce o demonstrează

Emma Răducanu a ajuns în finala US Open fără să piardă vreun set în cele 9 meciuri pe care le-a jucat în această toamnă la New York, dintre care șase pe tabloul principal.

Parcursul către finală al sportivei britanice cu origini românești nu a fost însă mai dificil decât traseul pe care Leylah Fernandez a pășit. Sportiva canadiană le-a învins consecutiv în meciuri de trei seturi pe Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina și Aryna Sabalenka, putând fi considerată cea mai puternică jucătoare din punct de vedere psihic al acestui turneu.



Tur 1: 6-2, 6-3 cu Stefanie Voegele (128 WTA) / 7-6, 6-2 cu Ana Konjuh (88 WTA)

Tur 2: 6-2, 6-4 cu Shuai Zhang (49 WTA) / 7-5, 7-5 cu Kaia Kanepi (70 WTA)

Tur 3: 6-0, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo (41 WTA) / 5-7, 7-6, 6-4 cu Naomi Osaka (3 WTA)

Optimi: 6-2, 6-1 cu Shelby Rogers (43 WTA) / 4-6, 7-6, 6-2 cu Angelique Kerber (17 WTA)

Sferturi: 6-3, 6-4 cu Belinda Bencic (12 WTA) / 6-3, 3-6, 7-6 cu Elina Svitolina (5 WTA)

Semifinale: 6-1, 6-4 cu Maria Sakkari (18 WTA) / 7-6, 4-6, 6-4 cu Aryna Sabalenka (2 WTA)

How ruthlessly efficient has 18-y.o qualifier Emma Raducanu been during her historic #USOpen run?

She's spent less time on court than her final opponent Leylah Fernandez despite playing *three* more matches

Fernandez: 12:45

Raducanu: 11:34 (7:42 main draw +3:52 in qualifying)