”Sunt în stare de șoc, dar să știți că nu există presiune pe mine!” Prima reacție a Emmei Răducanu după calificarea în finala US Open 

Emma Răducanu este euforică după calificarea în finala US Open 2021 și a mărturisit că nu s-a așteptat să ajungă atât de devreme în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis în fazele superioare ale unui turneu de mare șlem.

Sportiva britanică cu origini românești promite că va da totul pentru a câștiga trofeul în finala de sâmbătă, în care o va înfrunta pe Leylah Fernandez. Oponenta Emmei Răducanu a legat patru victorii impresionante în trei seturi, contra japonezei Naomi Osaka, germancei Angelique Kerber, ucrainencei Elina Svitolina și bielorusei Aryna Sabalenka.

Emma Răducanu: ”Sunt încă în stare de șoc. Cea mai mare realizare a mea de până acum era un titlu ITF câștigat în Pune”

”A fost o surpriză, sunt încă în stare de șoc. Înseamnă mult pentru mine să mă calific în finală. Evident, îmi doream să ajung în fazele superioare ale unui turneu de mare șlem, dar nu mă așteptam să ajung aici atât de devreme. Nu am cuvinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în această copilărie. Nu aș putea fi aici fără Federația Britanică de Tenis, familie și prieteni. Sunt o jucătoare venită din calificări, deci tehnic vorbind, pe hârtie, nu există presiune pusă pe umerii mei.

Probabil cea mai mare realizare a mea în tenis de până acum e că am câștigat un turneu ITF în Pune, acum doi ani. Asta însă nu se compară cu finala US Open, care e, de departe, cea mai mare reușită a mea. Nu vreau să mă hazardez, dar o să dau tot ce am în finala de sâmbătă,” a fost declarația Emmei Răducanu, culeasă de Punto de break, făcută după meciul uluitor din semifinalele US Open, în care a învins-o pe Maria Sakkari (18 WTA), scor 6-1, 6-4.