OFICIAL Două transferuri dintr-o lovitură! Brazilian și francez, în aceeași zi pentru clubul din Superligă

Două transferuri dintr-o lovitură! Brazilian și francez, în aceeași zi pentru clubul din Superligă Superliga
Alexandru Hațieganu
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O formație din Superliga României s-a întărit considerabil pe parcursul zilei de vineri, 19 iunie.

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FC BotosaniSuperligaSuperliga RomanieiGabriel Gama da Silva
Din articol

FC Botoşani a anunţat, vineri, transferul jucătorului brazilian Gabriel Gama da Silva.

Gabriel Gama da Silva, noul transfer de la FC Botoșani

Născut pe 14 mai 2003, la Fortaleza, Gabriel Gama da Silva (1,75 metri), poate evolua atât ca mijlocaş central, cât şi în ambele flancuri ale atacului şi a semnat cu "roş-alb-albaştrii" un contract pe o perioadă de un an cu opţiune de prelungire.

Ultimul club pentru care Gabriel Gama da Silva a jucat este Al-Mesaimeer SC din Qatar. 

Anterior acestei aventuri, noul jucător al "roş-alb-albaştrilor" a fost în Brazilia la São Carlense U20, Santo André U20, Catanduva U20 şi în Malaezia la Brunei DPMM FC.

Bilanțul transferurilor făcute de FC Botoșani

Tot în cursul zilei de astăzi, FC Botoșani a anunțat transferul fundașului central francez Mamadou Diarra (primul din vară).

Până acum, gruparea patronată de Valeriu Iftime s-a despărțit de șapte jucători: Luka Kukic, Adams Friday, Aldair Caputa Ferreira, Enzo Lopez, Antonio Dumitru, Michael Pavlovic și Alexandru Bota. 

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