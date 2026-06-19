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Manchester United și Juventus Torino s-au interesat la Real Madrid cu privire la prețul necesar pentru transferul lui Eduardo Camavinga.

Real Madrid i-a stabilit prețul lui Eduardo Camavinga

Cele două cluburi îl văd pe mijlocașul central francez drept o soluție ideală pentru a le întări lotul.

Real Madrid este dispusă să renunțe la Camavinga, însă nu fără a beneficia de o sumă solidă de transfer.

Conducerea „Los Blancos” vrea 60.000.000 de euro pentru Eduardo Camavinga, susține jurnalistul Miguel Serrano, citat de Transfer News Live.

Camavinga, dorit și de Inter Milano

De asemenea, Inter Milano urmărește cu maximum interes situația mijlocașului central Eduardo Camavinga (23 de ani) de la Real Madrid.

Conducerea „Los Blancos” nu îl mai consideră pe Camavinga un fotbalist de netransferat, iar Inter Milano încearcă să profite de noul statut al francezului în favoarea sa, notează publicația Corriere Dello Sport, citată de Oh My Goal.

În momentul de față însă, Eduardo Camavinga își dorește să continue pe „Bernabeu”, chiar dacă și-a pierdut locul de titular incontestabil, ceea ce l-a făcut să rateze și prezența la CM 2026.

Camavinga, un fotbalist cu 223 de jocuri la Real Madrid

De la transferul de la Stade Rennais din august 2021, Camavinga a adunat 223 de meciuri oficiale la Real Madrid, în care a marcat șase goluri și a furnizat 11 pase decisive.

Eduardo Camavinga a câștigat în tricoul „Los Blancos” 11 trofee: La Liga (2022 și 2024), Cupa Regelui (2023), Supercupa Spaniei (2022 și 2024), Champions League (2022 și 2024), Supercupa Europei (2022 și 2024), Campionatul Mondial al Cluburilor (2022) și Cupa Intercontinentală (2024).