”Novak lucrează și schimbul trei. E MVP-ul meu în bucătărie!” Ce surpriză i-a făcut liderul ATP soției sale după un meci de 3 ore la New York

Novak Djokovic nu doar că luptă pentru a semna un Grand Slam istoric la US Open, dar filmează un documentar pe care îl va lansa în 2022. Peste toate acestea, liderul mondial îndeplinește sarcini casnice la ore improbabile.

După meciul cu Brooksby, Jelena Djokovic l-a filmat pe 'Nole' spălând vasele în toiul nopții, deși luptase aproape trei ore pe Stadionul Arthur Ashe pentru a ajunge în sferturile de finală.

