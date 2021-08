Cum să nu pierzi un punct, de pățitul Medvedev: ”Îți dai seama cât de proastă e decizia? Ar trebui să o amendați!”

Daniil Medvedev nu se oprește din a oferi momente ireale pe terenul de tenis. Dincolo de passing shot-urile sale deja celebre, numărul 2 ATP demonstrează la fiecare turneu că este unul dintre cei mai charismatici tenismeni ai actualei generații.

În meciul din 16-imile turneului de la Toronto, pe care l-a câștigat în defavoarea kazahului Alexander Bublik, scor 4-6, 6-3, 6-4, Daniil Medvedev a rămas fără cuvinte la decizia arbitrului de scaun de a întrerupe un punct. Oficialul meciului a luat această decizie după ce Medvedev și-a cerut scuze că a lovit un smash în direcția adversarului său.

Bublik could not stop laughing at the situation ???? #medvedev #NBO21 pic.twitter.com/gLUM84UriU