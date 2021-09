A pierdut gloria și recordul, dar a cucerit inimile oamenilor! Novak Djokovic, în lacrimi în timpul finalei de la US Open

Publicul newyorkez l-a susținut pe Novak Djokovic în încercarea sa de a deveni al doilea om din Era Open care bifează Marele Șlem, dar Daniil Medvedev a fost prea puternic în finala ediției 2021 a US Open, impunându-se cu un triplu 6-4.

La 5-2 în setul trei, Daniil Medvedev a fost deranjat de public în timp ce servea pentru câștigarea turneului, iar partida s-a prelungit cu două game-uri. Înainte de ultimul game al meciului, Djokovic a izbucnit în plâns, dovedindu-se copleșit de susținerea miilor de fani din tribunele Arenei Arthur Ashe.



Novak Djokovic: "I’m the happiest man alive because you guys made me feel very special on the court"????

???? @usopen pic.twitter.com/F2sAqPWTVw