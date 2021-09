„Rușii știu să sărbătorească, o să petrec câteva zile!” Daniil Medvedev exultă, Novak Djokovic respiră: ”Mă bucur că s-a terminat!” 

Novak Djokovic și Daniil Medvedev s-au întâlnit într-o finală cu deznodământ și o desfășurare neașteptate în Openul American. A fost 6-4, 6-4, 6-4 pentru numărul 2 ATP, care și-a adjudecat primul titlu de Grand Slam al carierei, în dauna încercării liderului mondial de a contura Marele Șlem.

Djokovic a declarat că s-a simțit ușurat după încheierea partidei, chiar dacă a pierdut partida, întrucât presiunea psihică la care a fost expus în ultimele luni a fost complicat de ținut sub control.

Novak Djokovic, după eșecul din finala US Open: „Mă bucur că s-a terminat!”



„M-am simțit ușurat și m-am bucurat că s-a terminat. Așteptarea acestui turneu a fost grea, presiunea psihologică și emoțională prin care am trecut a fost mare, greu de gestionat. Am fost fericit că goana s-a încheiat.

În același timp, am simțit tristețe, dezamăgire, dar și recunoștință pentru public și acel moment special pe care l-au creat pentru mine,” a declarat Novak Djokovic în ultima conferință de presă la care a participat în ediția 2021 a Openului American.

De partea opusă, Daniil Medvedev i-a făcut pe jurnaliști să râdă când le-a lăsat de înțeles cum va sărbători acest succes și a făcut dezvăluirea că ar fi jucat cu crampe ultimele game-uri ale meciului, dar a încercat să le mascheze pentru a nu-i permite lui Novak Djokovic să reintre în meci.

Daniil Medvedev: „În ultimul game, îmi târam piciorul după mine.”



„Întotdeauna vorbesc despre tactică cu antrenorul meu. De obicei, sunt lucruri mici, durează 5-10 minute, vorbim despre direcțiile în care o să servească adversarul, ce trebuie să fac în timpul punctelor, dar împotriva lui Novak Djokovic a durat cam 30 de minute. Am jucat multe meciuri cu Djokovic și fiecare a fost diferit. Își schimbă abordarea tactică de fiecare dată.

L-am bătut odată în minim de seturi, în Londra. Tenisul e un sport brutal, pentru că în meciurile de top nu există loc de greșeală. În Londra, am ieșit de pe teren și mă gândeam că a fost ușor să îl bat, iar asta a fost ciudat. Poate Djokovic a avut o zi mai puțin bună, dar nici eu în Australia nu am jucat cel mai bun tenis.

Sunt foarte fericit că am câștigat primul Grand Slam, înseamnă mult pentru mine. Știu că nu urmează niciun turneu în viitorul apropiat și mai știu cum să sărbătoresc. Rușii știu să sărbătorească, sper că nu ajung la știri, dar o să sărbătoresc în următoarele câteva zile.

Am început să am crampe la 5-3, cred că din cauza presiunii de la 5-2, când am ratat mingi de meci. Picioarele mele erau moarte. La 5-4, aproape că nu puteam umbla. Dacă te uiți atent la reluare, îmi târam piciorul după mine, dar am încercat să nu o arăt, pentru că, dacă ar fi sesizat Novak, nu ar fi fost bine,” a afirmat Daniil Medvedev, noul campion al US Open.