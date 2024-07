Cel mai palpitant meci jucat până acum în ediția 2024 a turneului de la Wimbledon s-a încheiat cu un eșec suferit de numărul unu ATP, Jannik Sinner.

Tenismenul rus, Daniil Medvedev s-a impus în detrimentul italianului antrenat de Darren Cahill, în cinci seturi, scor 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6, 6-3, în faza sferturilor de finală.

Nobody beats Daniil Medvedev six times in a row pic.twitter.com/BLLpc8bExl

Patru ore fără șase minute a luptat Medvedev pentru accederea în semifinalele întrecerii majore de pe iarba londoneză. În ciuda unei duble greșeli comise la minge de set, în manșa întâi, jucătorul din Federația Rusă nu a cedat nervilor și s-a mobilizat în timp util pentru a redeveni solid în duelul psihologic.

Carlos Alcaraz - campion en-titre la Wimbledon - a reușit să anuleze la rândul său avantajul de 1-0 la seturi procurat de Tommy Paul, învingându-l pe american scor 5-7, 6-4, 6-2, 6-2.

Dazzling Donna ✨@DonnaVekic comes from a set down to defeat Sun 5-7, 6-4, 6-1 to reach her first semi-final at #Wimbledon! pic.twitter.com/xFh9hHnj1N