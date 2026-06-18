Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Florin Tănase, unul dintre preferații lui Gigi Becali, a primit o ofertă extrem de tentantă din China. Cu toate acestea, mijlocașul ofensiv a ales să refuze propunerea asiaticilor.

MM Stoica: „Are ofertă din China, dar nu vrea să meargă”

Mihai Stoica a confirmat existența negocierilor și a explicat motivul pentru care Tănase nu este tentat să accepte mutarea.

„Eu știu că Tănase are ofertă din China, cu bani mulți, dar știu că nu vrea să meargă. În primul rând, pentru familie, copilul a crescut.

Nu e genul de fotbalist care să plece doar pentru bani, să se chinuiască în China singur, iar copilul să rămână aici. Depinde și cât de mult îi crește salariul. E greu pentru el să plece în China fără copil.

Ne permitem să pierdem pe oricine dacă pleacă pentru bani. Nu e cazul la el, că ar fi plecat liber. Orice jucător poate fi înlocuit fără nicio problemă”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Florin Tănase putea semna un contract valabil pe două sezoane și urma să încaseze aproximativ 1,3 milioane de euro pe an. La această sumă s-ar fi adăugat și bonusuri consistente, iar câștigurile totale ale fotbalistului ar fi putut ajunge la aproape trei milioane de euro.