Naomi Osaka S-A RETRAS inaintea finalei de la Cincinnati! | Sunt sanse reduse ca japoneza sa participe la US Open

Victoria Azarenka a castigat WTA Cincinnati, dupa ce Naomi Osaka s-a retras inaintea finalei.

Naomi Osaka a luat decizia de a se retrage din finala Western & Southern Open, unde ar fi urmat sa se dueleze cu bielorusa Victoria Azarenka.

Japoneza, ocupanta locului 10 in clasamentul WTA a pus retragerea pe seama unei intinderi pe care a suferit-o la tendonul genunchiului in timpul celui de-al doilea set al semifinalei castigate in fata belgiencei Elise Mertens.

Decizia inseamna automat adjudecarea trofeului de catre Victoria Azarenka, dubla campioana de Grand Slam care ajunge la al 21-lea titlu WTA al carierei, egaland-o astfel pe Simona Halep. Azarenka bifeaza astfel primul titlu castigat in ultimii patru ani.

"Imi pare rau ca trebuie sa ma retrag. Mi-am intins tendonul genunchiului stang ieri, in al doilea set, si nu m-am recuperat peste noapte asa cum speram. A fost o saptamana emotionanta pentru mine si vreau sa va multumesc tuturor pentru sprijinul acordat," a scris Naomi Osaka, al carei meci din sferturile de finala a fost amanat cu 24 de ore, in contextul in care japoneza si-a manifestat intentia de a nu-si juca partida, dupa ce, la inceputul acestei saptamani, politia americana l-a impuscat pe un cetatean de culoare din Wisconsin, pe nume Jacob Blake de sapte ori, lasandu-l paralizat.

Organizatorii US Open nu au fost anuntati inca daca Naomi Osaka va putea participa la al doilea Grand Slam al anului. Conform orarului publicat deja de oficialii turneului de la New York, Naomi Osaka ar urma sa joace luni, 31 august impotriva japonezei Misaki Doi, pe Stadionul Arthur Ashe.