Naomi Osaka isi explica deciziile: "Nu am spus ca ma voi retrage din turneu, dar daca asta ar cauza mai multa agitatie, atunci as face-o!"

Naomi Osaka a castigat meciul pe care initial nu a vrut sa il joace.

Numarul 10 WTA, japoneza Naomi Osaka a iesit triumfatoare din semifinala turneului WTA Cincinnati jucata in fata belgiencei Elise Mertens (22 WTA), scor 6-2, 7-6.

Meciul a avut loc vineri seara, la 24 de ore distanta de la programarea initiala, intrucat Osaka a anuntat pe Twitter ca "exista lucruri mai serioase de discutat decat ca ea sa joace tenis", imediat dupa ce Jacob Blake, un tanar de culoare din Wisconsin a fost impuscat de sapte ori de politisti.

"Vazand ce faceau cei din NBA (n.r. au amanat meciurile de joi si vineri), am simtit nevoia de a-mi face vocea auzita. L-am sunat pe agentul meu, Stu si am vorbit despre asta, apoi am sunat reprezentantii WTA, iar ei au spus ca sunt gata sa sprijine cauza si sa amane ordinea meciurilor cu o zi. Nu am spus ca ma voi retrage din turneu, am zis doar ca nu voi juca in ziua urmatoare. Nu simt ca sunt curajoasa, ci doar ca fac ce ar trebui sa fac," a declarat Naomi Osaka, potrivit UbiTennis.

In finala WTA Cincinnati se vor intalni Naomi Osaka si Victoria Azarenka, aceasta din urma ajungand in ultimul act dupa o infrangere administrata Johannei Konta in trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-1. Finala va incepe azi in jurul orei 18:00, ora Romaniei.