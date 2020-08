"A fost o decizie foarte dificila!" Primele declaratii ale Simonei Halep dupa intoarcerea in Romania! "Acesta a fost micul meu avantaj!"

Simona Halep a vorbit despre turneul de la Praga la sosirea inapoi in Romania.

Sportiva a povestit cum s-a simtit in Cehia, cum a fost meciul cu Irina Begu si cum a luat decizia de a sari in apa dupa victoria din finala.

"A fost un turneu foarte bun si ma bucur ca am reusit sa-l castig. Un start bun dupa o perioada foarte lunga si sunt bucuroasa.

Baietii (n.r. din staff) au fost intr-o seara in hotel cu directorul de turneu si au decis acolo sa sara in apa daca eu o sa castig. Dupa semifinala am zis ca daca o sa castig finala, o sa sar si eu cu ei.

A fost un meci foarte greu (n.r. in semifinale). Irina a jucat foarte bine, dar s-a vazut ca a fost obosita. Poate ca a fost un mic avantaj pentru mine in momentul acela. A fost un meci bun si m-am bucurat ca am jucat amandoua la un nivel inalt.

Aceasta reusita inseamna mult pentru ca orice trofeu este important, mai ales dupa cateva luni de pauza. Sunt sigura ca sunt motivata, concentrata si ca am facut treaba buna in perioada de pregatire.

Am luat cea mai buna decizie pentru sanatate, asa cum am facut si acum cativa ani la Olimpiada. A fost o decizie foarte dificila (n.r. de a nu merge la US Open), dar ma simt mai in siguranta asa. O sa astept sa joc la Roma si o sa ma pregatesc acasa", a declarat Simona in aeroport.