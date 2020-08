WOW! Simona Halep a surprins pe TOATA LUMEA cu noul ei LOOK! Ce fotografie a postat pe contul de Instagram

Din articol Simona Halep nu va participa la US Open in acest an

Simona Halep (28 de ani) si-a incantat fanii cu noua ei coafura.

Simona Halep si-a surprins fanii cu ultima postare de pe Instram. Jucatoarea de tenis si-a schimbat look-ul.

Invingatoarea de la Roland Garros si Wimbledon a renuntat la codita si a ales sa isi onduleze parul.

Schimbarea a fost foarte apreciata de fanii de pe Instagram care i-au lasat numai comentarii frumoase.

Simona s-a retras de la US Open din cauza pandemiei de Covid-19 care a lovit lumea. Situatia in SUA este si mai grava, acolo fiind aproape 6 milioane de cazuri raportate.

"Dupa ce am cantarit toti factorii implicati si cu circumstantele exceptionale in care traim, am decis ca nu voi calatori in New York pentru a juca la US Open.

Intotdeauna am spus ca imi voi pune sanatatea pe primul loc in deciziile mele si de aceea prefer sa raman sa ma antrenez in Europa. Stiu ca USTA si WTA au lucrat neobosit pentru a organiza un eveniment sigur si doresc tuturor de acolo sa aiba parte de un turneu de succes", a spus Halep.