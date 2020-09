Audientele TV ale US Open 2020, IN CADERE LIBERA | In comparatie cu editia din 2019, numarul telespectatorilor a scazut cu 46%

Audientele TV ale US Open 2020 in Statele Unite ale Americii au produs o puternica surpriza negativa.

Audiente TV alarmante in Statele Unite ale Americii la editia 2020 a Openului American. RTS Sport informeaza ca, in comparatie cu audientele din 2019, scaderea a fost de 46%, influentand televiziunea americana ESPN.

Nu mai putin de 68 de milioane de dolari au fost platite de catre ESPN pentru drepturile de televizare a US Open, insa rezultatele au fost puternic dezamagitoare. In 2019, in medie 1,275,000 de telespectatori au urmarit meciurile Openului American, numerele scazand in acest an pana la o medie de 586,500 de telespectatori.

2019, editia cu cele mai mari audiente ale US Open: 3,720,000 de oameni au urmarit in SUA finala Serena Williams vs. Bianca Andreescu



Cauzele acestei involutii pot fi explicate de absenta unor sportivi ca Roger Federer sau Rafa Nadal, de eliminarea timpurie a liderului mondial, Novak Djokovic, sau de lipsa vreunui sportiv american in cele doua finale de simplu.

In plus, meciurile importante ale US Open 2020 au avut loc in acelasi timp cu play-off-urile din NBA si NHL, fapt care a putut conduce la diminuarea numarului de telespectatori live.

US Open: disputé à huis clos, le tournoi a engendré des audiences catastrophiques aux USA pour ESPN. Elles furent inférieures de 46 % à l'année dernière #RTSsport — RTS Sport (@RTSsport) September 14, 2020