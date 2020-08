"Simona Halep ma considera un inamic al ei!" Dezvaluirile lui Ion Tiriac: de ce nu a sfatuit-o sa mearga la US Open

Simona Halep nu va participa la editia din acest an a Grand Slam-ului de la US Open.

Ion Tiriac a comentat decizia Simonei de a se retrage de la US Open si a vorbit si despre cat de lunga va mai fi cariera acesteia in tenis.

Simona Halep a castigat recent primul turneu post-pandemie, dupa ce s-a impus la Praga, fiind al 21-lea trofeu WTA din cariera:

"Trebuie sa spun bravo! I-am si spus bravo! Nu a jucat nici pe departe cel mai bun tenis, dar, la fel ca intotdeauna la ea, capul e mai tare decat picioarele. A stat acolo si a castigat un titlu. Ea n-a jucat extraordinar la Praga, dar Halep e Halep, n-ai ce sa-i faci.

Era ridicol sa spui ca merge sa se antreneze 3-5 zile la US Open, apoi sa revina din nou pe zgura. Tot programul la tenis s-a bulversat.

Foarte rar o sfatuiesc pe Halep. Eu ii spun ce face si, in special, ce nu face. Eu nu cred ca Halep ma considera un fan de-ai ei. Halep ma considera un inamic. O intreb: 'De ce nu mi-ai dat telefon dupa ce ai terminat?'. Iar ea imi spune: 'Domnule Tiriac, imi era teama sa nu ma bateti prin telefon!'", a dezvaluit Ion Tiriac pentru Gazeta.

Ion Tiriac: "Halep ar mai putea sa joace 5-6 ani!"

Omul de afaceri spune puterea mintala de care da dovada Simona Halep ar putea sa o faca sa-si continue careira in tenis inca 5-6 ani, insa trebuie sa o ajute si fizicul pentru a reusi sa faca asta:

"Ea e o jucatoare care poate sa mai joace cu posibilitatile ei, nu atat fizice, cat morale, inca cinci-sase ani buni de zile. Atentie! Halep e o jucatoare diversa. E profesionista in teren, dar in afara lui este o fiinta, o femeie normala. Isi vede de familie, isi vede de distractie. E viata ei, nimeni nu poate s-o influenteze. N-as vrea sa se termine tenisul dupa Halep", a mai spus Ion Tiriac.