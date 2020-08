Grand Slam pe timp de pandemie, dar ce adversare! Care sunt sansele Romaniei la US Open in absenta Simonei Halep

Begu, Cirstea, Tig si Buzarnescu nu au fost norocoase la tragerea la sorti a tabloului de la US Open 2020.

Tragerea la sorti a tabloului principal a competitiei de mare slem de la New York a avut loc, dar nu fara surprize pentru jucatoarele romance participante. Irina Begu, Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig ne vor reprezenta in proba individuala, dar nu vor avea parte de oponente facile in turul inaugural.

Irina Begu, numar 70 WTA o va avea ca adversara in turul 1 pe cehoaica Petra Kvitova (12 WTA). Scorul intalnirilor directe este 4-0 pentru Petra Kvitova, doua victorii dintre acestea avand loc pe suprafata hard.

Begu vs. Kvitova si Buzarnescu vs. Stephens, meciurile-bomba ale primului tur la US Open 2020



Sorana Cirstea (77 WTA) isi va masura fortele cu reprezentanta gazdelor, Christina Mchale (90 WTA). Americanca o conduce pe jucatoarea nascuta la Targoviste cu 2-1 la meciurile directe, dar a cedat in confruntarea cea mai recenta, care s-a disputat pe suprafata dura in 2017, la Beijing.

Numar 86 WTA, Patricia Tig se va duela cu japoneza Kurumi Nara (142 WTA). Cele doua s-au mai intalnit de doua ori, de fiecare data rezultatul fiindu-i favorabil niponei. a

Nu in ultimul rand, Mihaela Buzarnescu (122 WTA) o va infrunta pe Sloane Stephens (37 WTA), campioana la US Open in 2017. Buzarnescu si Stephens nu s-au mai intalnit niciodata pana acum in vreun meci oficial.

Ordinea meciurilor din turul intai urmeaza a fi stabilita de organizatorii competitiei, a carei editii 2020 va incepe in data de 31 august si se va incheia doua saptamani mai tarziu, in 13 septembrie.