Mesajul campionului US Open 2020, Dominic Thiem catre parinti dupa o finala de infarct: "Sper ca ati supravietuit meciului!"

Dominic Thiem l-a invins pe Alexander Zverev, scor 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 in finala US Open 2020.

Devenit primul campion de Grand Slam austriac, dupa Thomas Muster in 1995, Dominic Thiem a declarat ca experienta celor trei finale de Slam pierdute nu a fost lucrul care l-a ajutat sa intoarca soarta finalei US Open 2020 cu Alexander Zverev, ci increderea in victorie, pe care si-a mentinut-o vie chiar si la 0-2 la seturi si un break dezavantaj.

"Cand am realizat pentru prima oara ca pot castiga un turneu de mare slem a fost atunci cand am ajuns in semifinalele Roland Garros si in top 10 ATP. Din acel moment, am visat la asta si m-am gandit ca e realizabil. Stiam ca am cele mai mari sanse de a castiga un Slam pe zgura, dar sfarsitul anului trecut a schimbat multe: cand am castigat competitia de la Beijing (n.r. pe hard), Viena, mi-am dat seama ca jocul meu se potriveste foarte bine cu suprafata dura," a declarat Dominic Thiem la conferinta de presa organizata dupa finala US Open 2020.

Dominic Thiem: "Eu si Alexander Zverev am fost testati negativ de 14 ori saptamana asta"



Intrebat despre momentul imbratisarii de dupa meci, Dominic Thiem a raspuns cu calm: "Suntem prieteni foarte buni, avem o rivalitate lunga; am fost amandoi testati negativ de 14 ori saptamana asta si voiam doar sa traim momentul. Nu am pus pe nimeni in pericol, cred ca a fost in regula," a afirmat Thiem.

"Am indeplinit un obiectiv al vietii mele, un vis pe care mi l-am propus de multi ani. Cand am inceput sa joc tenis ma gandeam la momentul asta, apoi am ajuns din ce in ce mai aproape, pana in momentul in care mi-am dat seama ca, intr-o zi, as putea sa castig unul dintre cele patru slam-uri. Am depus multa munca pentru asta, practic mi-am dedicat intreaga viata de pana aici pentru a castiga un Slam, iar acum am reusit. E o realizare mareata pentru mine si nu doar pentru mine, ci si pentru echipa si familia mea. Astazi e o zi in care le-am dat inapoi o parte enorma din ceea ce ei mi-au oferit mie. Sper ca sunteti bine si ca ati supravietuit meciului, stiu ca a fost foarte emotionant," a mai punctat Thiem la conferinta de presa si in discursul tinut pe teren.