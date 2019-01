Imaginea care a TOPIT internetul! Ce gest a facut mama Simonei Halep in timpul meciului cu Kenin. VIDEO

Simona Halep este incurajata la Australian Open si de mama ei, Tania Halep.

Simona Halep s-a calificat la mare lupta in turul al treilea la Australian Open. Sportiva noastra a invins-o pe Sofia Kenin, scor 6-3, 6-7, 6-4, la capatul unui meci thriller. Romanca a trecut printr-o multime de stari si a fost adesea un car de nervi pe teren.

La Melbourne, Simona este insotita atat de echipa ei, cat si de mama ei, Tania Halep, care o sustine frenetic pe fiica ei de fiecare data cand se afla in tribuna. Desi liderul mondial din WTA a cedat un game pe propriul serviciu si parea sa se afle intr-o mare incurcatura in debutul setului decisiv, ea a revenit spectaculos, demonstrand cine este cu adevarat liderul din circuit.

Dupa ce a reusit rebreak-ul, Simona a simtit descatusare si a inceput sa joace fara teama. In acel moment, mama Simonei a avut si ea un moment de fericire in boxa oficiala, a aplaudat si a spus in repetate randuri "Bravo", moment care a ajuns viral pe internet.