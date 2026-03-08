Echipa pregătită de Cristi Chivu avea șansa să se distanțeze decisiv în lupta pentru titlu, însă lucrurile nu au mers conform planului.

Inter ar fi putut ajunge la 13 puncte avans față de rivala din oraș, dar înfrângerea din derby a redus diferența la doar șapte puncte.

Singurul gol al partidei a fost marcat în prima repriză, în minutul 35, de fundașul ecuatorian Pervis Estupinan.

Ce notă a primit Chivu

După meci, presa din Italia a publicat obișnuitul catalog al notelor, iar tehnicianul român nu a scăpat de critici. Jurnaliștii de la FCInter1908 i-au acordat lui Chivu nota 5,5, considerând că echipa traversează un moment dificil.

„Chivu 5.5 – Într-o criză profundă, foarte profundă. Pierde patru piloni de bază și echipa suferă enorm. Cei doi atacanți n-au jucat niciodată împreună de la începutul meciului și se vede clar de ce. Nu reușește să lege jocul și plătește din nou factura. Inter debusolată și haotică”, au notat italienii.

La momentul redactării acestui articol, Inter este lider în Serie A, cu 67 de puncte după 28 de etape, în timp ce AC Milan ocupă locul secund, cu 60. Podiumul este completat de Napoli, cu 56 de puncte, urmată de Como 1907 și AS Roma, ambele cu 51 de puncte. Top 6 este completat de Juventus, care are 50 de puncte.