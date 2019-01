Simona Halep a mai scapat la Australian Open de o adversara in cursa pentru locul 1 WTA! Cate au ramas

Simona Halep a primit inca o veste buna la Melbourne.

Pe langa faptul ca a obtinut calificarea in turul al treilea la Melbourne, Simona Halep a mai primit o veste buna. Caroline Wozniacki nu o mai poate intrece in ierarhia WTA la finalul primului turneu de Grand Slam al anului. De asemenea, si Sabalenka a iesit din aceasta cursa dupa prima victorie a Simonei la Melbourne.

Romanca de 27 de ani este deja lider mondial pentru a 62-a saptamana si va ramane acolo pana la sfarsitul turneului de la Australian Open, acolo unde anul trecut a disputat marea finala. Pentru a nu pierde locul 1, Simona ar trebui sa ajunga cel putin in ultimul act la editia de anul acesta, iar Kerber sa nu castige trofeul. In orice alta situatie, constanteanca risca sa fie depasita.

Dupa victoria din primul tur cu Kanepi, Simona a scapat de Sabalenka, iar pentru victoria din turul secund cu Kenin, ea a eliminat-o din cursa pe campioana en-titre, Wozniacki. In schimb, cele care sunt in continuare in urmarirea fotoliului de lider sunt Stephens, Osaka, Kvitova, Kerber, Sviolina, Pliskova si Bertens.