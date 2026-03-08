Fostul selecționer și antrenor de la Universitatea Craiova a fost convins de Gigi Becali să preia FCSB până la finele acestui sezon, așa cum finanațatorul campioanei a anunțat în exclusivitate pentru Sport.ro. Rădoi va avea ca obiectiv calificarea în Conference League, astfel că va fi nevoit să câștige play-out-ul și să învingă două echipe la baraj.

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi

Becali i-a transmis clar lui Rădoi ce dorință are. Chiar dacă spune că nu se va implica deloc la echipă în ”mandatul” finului său, finanțatorul echipei vrea ca jucătorul U21 să fie ori portarul Matei Popa, ori un fundaș.

Matei Popa (18 ani) a fost impus de Becali ca titular în echipă în ultimele opt partide de pe plan intern, iar prestațiile sale au fost apreciate de patronul echipei.

„Doar atât i-am zis, ce dorință am: ori portarul, ori fundașii să fie U21. Copilul ăsta nici n-a greșit până acum, probabil că o să greșească la un moment dat. Nu e logic să avem portarul sub 21?”, a spus Becali, la Digi Sport.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.