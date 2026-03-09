S-a încheiat sezonul regulat în Superliga! Cum arată clasamentul din play-off + programul complet

CFR Cluj – Dinamo a fost meciul care a încheiat sezonul regulat din Superliga României. Ardelenii s-au impus cu scorul de 2-0 și s-au mai apropiat puțin de liderul Universitatea Craiova.

S-a încheiat sezonul regulat în Superliga! Cum arată clasamentul din play-off

Universitatea Craiova încheie sezonul regulat pe prima poziție, cu 60 de puncte, urmată de Rapid, cu 56 de puncte, U Cluj, cu 54 de puncte, și CFR Cluj, cu 53 de puncte.

După trei înfrângeri consecutive, Dinamo va intra în play-off de pe locul 5, cu 52 de puncte, înainte de înjumătățire, iar FC Argeș va fi ultima clasată în play-off.

A 11-a ediție a campionatului de când a fost implementat sistemul play-off / play-out consemnează o premieră negativă pentru FCSB: roș-albaștrii vor evolua pentru prima dată în istorie în play-out.

Cum arată clasamentul din play-off după înjumătățire

Universitatea Craiova – 30 puncte Rapid – 28 puncte Universitatea Cluj – 27 puncte CFR Cluj – 27 de puncte (beneficiază de rotunjire) Dinamo – 26 de puncte FC Argeș – 25 puncte

Clasamentul final în sezonul regulat din Superliga României