S-a încheiat sezonul regulat în Superliga! Cum arată clasamentul din play-off + programul complet

S-a încheiat sezonul regulat în Superliga! Cum arată clasamentul din play-off + programul complet Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

S-a încheiat sezonul regulat din Superliga României și s-a stabilit clasamentul final al echipelor din play-off. 

TAGS:
CFR ClujU ClujUniversitatea CraiovaUniversitatea ClujFC ArgesDinamoRapidFCSB
Din articol

CFR Cluj – Dinamo a fost meciul care a încheiat sezonul regulat din Superliga României. Ardelenii s-au impus cu scorul de 2-0 și s-au mai apropiat puțin de liderul Universitatea Craiova. 

S-a încheiat sezonul regulat în Superliga! Cum arată clasamentul din play-off

Universitatea Craiova încheie sezonul regulat pe prima poziție, cu 60 de puncte, urmată de Rapid, cu 56 de puncte, U Cluj, cu 54 de puncte, și CFR Cluj, cu 53 de puncte.

După trei înfrângeri consecutive, Dinamo va intra în play-off de pe locul 5, cu 52 de puncte, înainte de înjumătățire, iar FC Argeș va fi ultima clasată în play-off.

A 11-a ediție a campionatului de când a fost implementat sistemul play-off / play-out consemnează o premieră negativă pentru FCSB: roș-albaștrii vor evolua pentru prima dată în istorie în play-out.

Cum arată clasamentul din play-off după înjumătățire

  1. Universitatea Craiova – 30 puncte
  2. Rapid – 28 puncte
  3. Universitatea Cluj – 27 puncte
  4. CFR Cluj – 27 de puncte (beneficiază de rotunjire)
  5. Dinamo – 26 de puncte
  6. FC Argeș – 25 puncte

Clasamentul final în sezonul regulat din Superliga României

Clasamente oferite de Sofascore

În prima etapă din play-off, Universitatea Craiova se va duela cu FC Argeș, Dinamo va juca pe terenul Rapidului, iar CFR Cluj o va întâlni pe rivala din oraș, Universitatea Cluj.

Acesta este programul complet din play-off

Etapa 1

  • Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Rapid – Dinamo
  • U Cluj – CFR Cluj

Etapa 2

  • Dinamo – Universitatea Craiova
  • CFR Cluj – Rapid
  • FC Argeș – U Cluj

Etapa 3

  • Universitatea Craiova – CFR Cluj
  • Rapid – U Cluj
  • FC Argeș – Dinamo

Etapa 4

  • U Cluj – Universitatea Craiova
  • CFR Cluj – Dinamo
  • Rapid – FC Argeș

Etapa 5

  • Universitatea Craiova – Rapid
  • Dinamo – U Cluj
  • FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6

  • FC Argeș – Universitatea Craiova
  • Dinamo – Rapid
  • CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7

  • Universitatea Craiova – Dinamo
  • Rapid – CFR Cluj
  • U Cluj – FC Argeș

Etapa 8

  • CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • U Cluj – Rapid
  • Dinamo – FC Argeș

Etapa 9

  • Universitatea Craiova – U Cluj
  • Dinamo – CFR Cluj
  • FC Argeș – Rapid

Etapa 10

  • Rapid – Universitatea Craiova
  • U Cluj – Dinamo
  • CFR Cluj – FC Argeș
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Emisarul lui Putin îi face idioți pe liderii europeni: ”Vor implora Rusia să le vândă combustibili”. Cele două țări prietene
Emisarul lui Putin îi face idioți pe liderii europeni: ”Vor implora Rusia să le vândă combustibili”. Cele două țări prietene
ULTIMELE STIRI
Răsturnare de situație! Vestea primită de FCSB înainte de startul play-out-ului
Răsturnare de situație! Vestea primită de FCSB înainte de startul play-out-ului
FCSB, în Liga 2? Pițurcă lansează un scenariu incredibil și îl avertizează pe Mirel Rădoi: ”Nu e profesionist! Nu se știe cu Becali”
FCSB, în Liga 2? Pițurcă lansează un scenariu incredibil și îl avertizează pe Mirel Rădoi: ”Nu e profesionist! Nu se știe cu Becali”
Avem prelungiri în West Ham – Brentford, ACUM pe VOYO! Optimile FA Cup se încheie cu un meci de gală
Avem prelungiri în West Ham – Brentford, ACUM pe VOYO! Optimile FA Cup se încheie cu un meci de gală
Rodri, taxat aspru: amenda primită după ce a s-a plâns de arbitrajul din Premier League
Rodri, taxat aspru: amenda primită după ce a s-a plâns de arbitrajul din Premier League
Câte minute a prins Ianis Hagi în Alanyaspor – Genclerbirligi și ce notă a primit
Câte minute a prins Ianis Hagi în Alanyaspor – Genclerbirligi și ce notă a primit
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"

Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"

"Greșit, nașule!" Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

"Greșit, nașule!" Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric

"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a cedat în fața rivalilor de la AC Milan: „Se vede clar o criză profundă”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a cedat în fața rivalilor de la AC Milan: „Se vede clar o criză profundă”

Așteptat la FCSB, Adrian Ilie nu înțelege ultima decizie a lui Becali: "Totul e făcut pe grabă"

Așteptat la FCSB, Adrian Ilie nu înțelege ultima decizie a lui Becali: "Totul e făcut pe grabă"

Prima reacție a lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB

Prima reacție a lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB



Recomandarile redactiei
FCSB, în Liga 2? Pițurcă lansează un scenariu incredibil și îl avertizează pe Mirel Rădoi: ”Nu e profesionist! Nu se știe cu Becali”
FCSB, în Liga 2? Pițurcă lansează un scenariu incredibil și îl avertizează pe Mirel Rădoi: ”Nu e profesionist! Nu se știe cu Becali”
Răsturnare de situație! Vestea primită de FCSB înainte de startul play-out-ului
Răsturnare de situație! Vestea primită de FCSB înainte de startul play-out-ului
Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”
Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”
Rodri, taxat aspru: amenda primită după ce a s-a plâns de arbitrajul din Premier League
Rodri, taxat aspru: amenda primită după ce a s-a plâns de arbitrajul din Premier League
Câte minute a prins Ianis Hagi în Alanyaspor – Genclerbirligi și ce notă a primit
Câte minute a prins Ianis Hagi în Alanyaspor – Genclerbirligi și ce notă a primit
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!